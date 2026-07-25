L’estate 2023 ha mostrato come la scarsità d’acqua abbia colpito diversi settori. La siccità ha ridotto i livelli di laghi e fiumi, influendo sull’approvvigionamento idrico. Le reti di distribuzione hanno subito pressioni maggiori, portando a interruzioni e aumenti dei costi. La domanda di acqua è cresciuta per irrigazioni e uso domestico, mentre la disponibilità si è ridotta, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture e dei sistemi di approvvigionamento.

Per decenni l’ acqua è stata percepita come una presenza scontata: aprire il rubinetto, irrigare un campo, riempire una piscina, servire una località turistica, raffreddare una città, alimentare un’industria. Oggi quella normalità è finita. L’acqua resta un bene essenziale, ma è diventata anche un indicatore economico: misura la fragilità delle reti, la tenuta dell’agricoltura, la competitività del turismo, il valore degli immobili e la capacità dei territori di reggere estati sempre più lunghe e calde. Il problema non è soltanto “avere meno acqua”. È avere acqua nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato, con reti insufficienti, invasi inadeguati, suoli impermeabilizzati e consumi concentrati nei mesi in cui la domanda esplode. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Acqua, il nuovo oro dell’estate: perché siccità, laghi e reti idriche pesano sul portafoglio

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