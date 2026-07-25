Aci Catena trovato fuori casa nonostante i domiciliari | 46enne arrestato dai carabinieri

Notizia in breve

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato trovato fuori casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. I controlli sul territorio erano parte di un’attività di routine volta a verificare il rispetto delle misure cautelari e a prevenire eventuali reati. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine, che ha confermato la violazione delle restrizioni imposte. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona e ad applicare le misure previste dalla legge.