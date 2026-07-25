Aci Catena trovato fuori casa nonostante i domiciliari | 46enne arrestato dai carabinieri
Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato trovato fuori casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. I controlli sul territorio erano parte di un’attività di routine volta a verificare il rispetto delle misure cautelari e a prevenire eventuali reati. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine, che ha confermato la violazione delle restrizioni imposte. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona e ad applicare le misure previste dalla legge.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul territorio e verifica delle misure cautelari. Proseguono le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Acireale, impegnati quotidianamente nella prevenzione dei reati, nel monitoraggio del territorio e nella verifica del rispetto delle misure cautelari personali. Nell’ambito di questi servizi, i militari del Nucleo Radiomobile, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Acireale, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni, residente a Zafferana Etnea. Sorpreso in strada senza autorizzazione. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 46enne, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato individuato mentre percorreva una via pubblica nel territorio di Aci Catena, pur non essendo autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione dall’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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