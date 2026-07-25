Il 25 luglio 1943, Mussolini fu arrestato e il regime fascista cadde. In quel periodo, in Italia, la popolazione desiderava la fine della Seconda Guerra Mondiale e la situazione politica si era deteriorata. La decisione di arrestare Mussolini portò alla fine del suo governo e all’interruzione del regime fascista.

Quella del 25 luglio 1943 è una data storica che segna la caduta del Fascismo, il regime dittatoriale di Benito Mussolini.All’inizio del 1943 in Italia c’era una situazione negativa, con il popolo che desiderava ardentemente la fine della Seconda Guerra Mondiale. Mussolini si ammalò e non era più in grado di guidare i cittadini. Casa Savoia non aveva credibilità all’estero e la situazione politica era disastrosa, con il conseguente bisogno di cambiamento e rinnovamento in Italia. Verso la metà di maggio, il re Vittorio Emanuele III iniziò a prendere in considerazione una serie di ipotesi per uscire dalla guerra. I pronostici per il futuro del Paese, infatti, erano poco incoraggianti, anzi non lo erano affatto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 25 luglio, l’arresto di Mussolini e la caduta del Fascismo

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25 luglio 1943 - intervista a un membro del Gran Consiglio del Fascismo

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