Accadde oggi | 12 luglio la nascita del marchio DOC

Il 12 luglio 1963 è la data di nascita ufficiale del marchio DOC, che identifica i vini di alta qualità e ne tutela l’origine. La certificazione serve a distinguere le produzioni più pregiate e garantire la provenienza delle uve utilizzate. Il sistema è stato creato per valorizzare i vini italiani e proteggerli da imitazioni e contraffazioni sul mercato. La denominazione DOC è diventata un riferimento importante nel settore enologico.

In ambito enologico, il marchio DOC vide ufficialmente la nascita il 12 luglio 1963: si trattava di una etichetta di encomio per i vini più pregiati e da proteggere. Tra le finalità vi era di valorizzazione di un prodotto di qualità, assolutamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, le cui caratteristiche erano strettamente connesse a fattori umani e all’ambiente naturale.Una denominazione che venne istituita con il decreto del Presidente della Repubblica n.930 del 1963, nota come Denominazione di Origine Controllata, identificata con l’acronimo DOC. Nello stesso provvedimento si estende la speciale tutela ai vini Moscato Passito di Pantelleria e Marsala di Trapani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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