Acca l’udienza verità L’arringa dei pronto moda | Non ritireremo denunce i Cobas ci risarciranno

Notizia in breve

Lunedì alle 9 si terrà un’udienza in tribunale riguardante la vertenza Acca. Durante l’arringa, i rappresentanti dei pronto moda hanno dichiarato che non ritireranno le denunce e che si rivolgeranno ai Cobas per un eventuale risarcimento. La causa riguarda questioni legate a pratiche di lavoro e denunce presentate da alcuni sindacati. La decisione attesa potrebbe chiarire alcuni aspetti della disputa, ancora aperta tra le parti coinvolte.