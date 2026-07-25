Acca l’udienza verità L’arringa dei pronto moda | Non ritireremo denunce i Cobas ci risarciranno
Lunedì alle 9 si terrà un’udienza in tribunale riguardante la vertenza Acca. Durante l’arringa, i rappresentanti dei pronto moda hanno dichiarato che non ritireranno le denunce e che si rivolgeranno ai Cobas per un eventuale risarcimento. La causa riguarda questioni legate a pratiche di lavoro e denunce presentate da alcuni sindacati. La decisione attesa potrebbe chiarire alcuni aspetti della disputa, ancora aperta tra le parti coinvolte.
Gran parte dei nodi dell’intricatissima vertenza Acca stanno per venire al pettine. Lunedì alle 9 infatti è attesa l’udienza presso il tribunale del Riesame, adito dalla Procura in appello a seguito della mancata convalida da parte del gip di Prato del sequestro preventivo disposto per far sì che i gestori del pronto moda cinese potessero rientrare in possesso delle migliaia di colli stoccati e bloccati nei magazzini della Acca srl Seano, azienda di logistica in amministrazione controllata su cui pende una frode da 70 milioni di euro. Davanti ai cancelli di via Copernico, come noto, dal 18 giugno prosegue a oltranza il picchetto di protesta dei Sudd Cobas, a fianco dei 95 lavoratori (per lo più di origine pachistana) a rischio licenziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Sgombero dei lavoratori all’Acca di Prato, Sudd Cobas: “Trattati come criminali”. Domenica corteo di protestaAll’alba di domenica, le forze dell’ordine hanno sgomberato il presidio di lavoratori e sindacati davanti ai magazzini Acca di Seano, su ordine della...
Acca di Seano, il tribunale ordina lo sblocco delle merci: “Illecito il picchetto dei Sudd Cobas”Il tribunale ha ordinato lo sblocco delle merci nell'area di Seano, dichiarando illegittimo il picchetto dei Sudd Cobas.
Si parla di: Acca, l’udienza verità. L’arringa dei pronto moda: Non ritireremo denunce i Cobas ci risarciranno.
Acca, l’udienza verità. L’arringa dei pronto moda: Non ritireremo denunce i Cobas ci risarcirannoAll’Art Hotel nuova assemblea dei 250 gestori assistiti dall’avvocato Giudice. Il destino dei capi bloccati nei magazzini: lunedì si pronuncia il Riesame. lanazione.it
Ustica, gli avvocati davanti al gip: Verità per i parenti delle vittimeC’è una esigenza di verità in questa vicenda a cui i parenti delle vittime non intendono abdicare. A nostro avviso la Procura di Roma può e deve proseguire nella ricerca di questa verità che risulta ... ilrestodelcarlino.it