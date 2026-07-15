Acca di Seano il tribunale ordina lo sblocco delle merci | Illecito il picchetto dei Sudd Cobas

Notizia in breve

Il tribunale ha ordinato lo sblocco delle merci nell'area di Seano, dichiarando illegittimo il picchetto dei Sudd Cobas. Durante le proteste, sono stati segnalati episodi di violenza e blocchi forzati delle merci, che sono stati giudicati illegali. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale che ha analizzato le modalità dello sciopero e le conseguenze sulle operazioni commerciali.