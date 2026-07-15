Acca di Seano il tribunale ordina lo sblocco delle merci | Illecito il picchetto dei Sudd Cobas
Il tribunale ha ordinato lo sblocco delle merci nell'area di Seano, dichiarando illegittimo il picchetto dei Sudd Cobas. Durante le proteste, sono stati segnalati episodi di violenza e blocchi forzati delle merci, che sono stati giudicati illegali. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale che ha analizzato le modalità dello sciopero e le conseguenze sulle operazioni commerciali.
Prato, 15 luglio 2026 – Il diritto di sciopero è sacro, ma non può trasformarsi in un blocco forzato delle merci altrui, specialmente se accompagnato da episodi di violenza. Con un decreto d’urgenza, firmato dal giudice del lavoro del tribunale di Pisa, Salvatore Ferraro, è stata ordinata l’immediata cessazione delle condotte che impediscono l’accesso ai magazzini Acca di Seano e il ritiro delle merci. E dunque il sindacato Sudd Cobas dovrà cessare ogni forma di picchettaggio ostruzionistico, consentendo alle 14 aziende del distretto tessile (“ pronto moda ”) di recuperare i propri capi d’abbigliamento prima che la stagione estiva finisca. Le 14 aziende “ostaggio” della vertenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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