A4 chiudono per una notte il casello di Dalmine e l’area di servizio Brembo Sud

Dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa la stazione di Dalmine in uscita per chi proviene da Milano. Inoltre, l’area di servizio Brembo Sud sarà chiusa per tutta la notte. La chiusura è necessaria per lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire a Capriate; -dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud” situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine verso Brescia. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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