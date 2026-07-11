A4 Milano-Brescia chiuso una notte il tratto Dalmine-Bergamo

Tra le 22 di martedì 14 e le 6 di mercoledì 15 luglio sarà chiuso il tratto dell’autostrada A4 tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia. La chiusura si rende necessaria per lavori di posa di cavi. La chiusura interesserà il tratto tra Dalmine e Bergamo e comporterà disagi per gli automobilisti in transito sulla tratta. Nessun altro dettaglio relativo alle modalità di deviazione o alle alternative è stato comunicato.

Disagi in vista per gli automobilisti in transito sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di posa di cavi, nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio sarà chiuso il tratto compreso tra Dalmine e Bergamo in direzione Brescia. La chiusura sarà in vigore dalle 22 di martedì 14 luglio alle 5 di mercoledì 15 luglio. Nello stesso orario sarà inoltre chiusa la stazione di Dalmine in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Brescia sia verso Milano. Per chi viaggia in direzione Brescia, dopo l’uscita obbligatoria a Dalmine sarà necessario proseguire lungo la viabilità ordinaria percorrendo la SS470dir e la SS671, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Milan to Brescia: Is This Underrated Italian City Worth Your Time

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