a13 arriva la corsia dinamica ponti barriere e spartitraffico progetto per ventisei chilometri

È stato approvato un progetto di 26 chilometri sull’A13 che prevede l’installazione di una corsia dinamica, barriere, ponti e spartitraffico. La modifica interessa anche l’area di Ferrara Sud, con un accordo raggiunto per estendere l’infrastruttura in quella zona. La realizzazione mira a migliorare la gestione del traffico e la sicurezza lungo la tratta. I lavori sono in fase di pianificazione e coinvolgono diverse strutture lungo l’autostrada.

L’A13 parla (anche) ferrarese. Per la precisione, il compromesso raggiunto sull’allungamento dell’infrastruttura riguarda direttamente Ferrara Sud. Dopo il confronto al ministero delle Infrastrutture tra Matteo Salvini e il presidente della Regione, Michele de Pascale, l’accordo sul potenziamento dell’autostrada Bologna-Ferrara è stato raggiunto: il tratto fino a Ferrara Sud rientra nel nuovo disegno di intervento sull’asse autostradale. La soluzione individuata punta a superare l’impasse che per anni ha accompagnato il progetto della terza corsia. Il piano dovrebbe procedere per lotti e con interventi differenziati in base alle caratteristiche dei diversi segmenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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