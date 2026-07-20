Terza corsia della A13 | Certezze su interventi e tempi di realizzazione

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto della terza corsia sulla A13 Bologna-Padova prevede interventi e tempi di realizzazione definiti. La strada collega diverse città e coinvolge anche il zona di Ferrara e il suo territorio. La pianificazione si concentra sull’ampliamento della carreggiata e sui tempi di realizzazione definiti, senza ulteriori dettagli sui costi o le modalità di intervento. La progettazione si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della rete autostradale in regione.

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Il futuro dell’ A13 Bologna-Padova e del nodo autostradale di Bologna riguarda molto da vicino anche Ferrara e il suo territorio. Parliamo di infrastrutture strategiche per la mobilità dei cittadini e per la competitività delle nostre imprese, sulle quali è necessario arrivare finalmente a una definizione chiara degli interventi e delle tempistiche. Così Paolo Calvano, capogruppo del Partito Democratico in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, illustra l’interrogazione di attualità presentata alla Giunta regionale in vista dell’incontro previsto il prossimo 23 luglio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale dovrebbero partecipare il Ministro, il presidente della Regione Emilia-Romagna e i vertici di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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