Museo Casa Arbore | Foggia inaugura l’allestimento di un’importante attrazione culturale
A Foggia è stato inaugurato il Museo Casa Arbore, uno spazio dedicato alla vita e all’opera del Maestro Renzo Arbore. L’apertura è stata annunciata con una cerimonia pubblica, che ha visto la partecipazione di autorità e appassionati. Il museo ospita esposizioni e materiali legati alla carriera artistica di Arbore, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla sua attività musicale e televisiva. La struttura si trova nel centro della città ed è aperta al pubblico.
Inaugurazione del Museo Casa Arbore a Foggia. FOGGIA (ITALPRESS) – Oggi si è tenuta l’attesa presentazione del Museo Casa Arbore a Foggia, un nuovo spazio culturale dedicato alla vita e all’opera del Maestro Renzo Arbore. Questo museo, che aprirà le sue porte nei prossimi giorni, ospiterà una collezione unica di memorabilia e oggetti donati dal Maestro alla regione Puglia. L’obiettivo è creare un contenitore culturale polifunzionale, accessibile e aperto alla comunità locale. Durante l’incontro, cui ha partecipato il Maestro Arbore in collegamento a causa di un lieve malore, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato l’inizio di un percorso di partecipazione pubblica previsto per settembre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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