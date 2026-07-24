Museo Casa Arbore | Foggia inaugura l’allestimento di un’importante attrazione culturale

Notizia in breve

A Foggia è stato inaugurato il Museo Casa Arbore, uno spazio dedicato alla vita e all’opera del Maestro Renzo Arbore. L’apertura è stata annunciata con una cerimonia pubblica, che ha visto la partecipazione di autorità e appassionati. Il museo ospita esposizioni e materiali legati alla carriera artistica di Arbore, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla sua attività musicale e televisiva. La struttura si trova nel centro della città ed è aperta al pubblico.