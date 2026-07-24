Le qualifiche del GP Ungheria di F1 si svolgeranno alle 15, ora italiana, sul circuito dell’Hungaroring. La sessione sarà trasmessa in chiaro su TV8. Nelle ultime prove libere, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno mostrato buone prestazioni. La sessione deciderà la posizione di partenza per la gara di domenica.

L’undicesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest, dove si deciderà il poleman e l’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton. Domani, sabato 25 luglio, alle ore 16.00, andranno in scena le qualifiche del GP dell’Ungheria, undicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Differita dalle ore 18.25 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Per il resto le qualifiche dell’undicesimo fine settimana di gara della F1, il GP dell’Ungheria, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Ungheria 2026: programma in chiaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP del Giappone: gli highlights delle qualifiche di Suzuka

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Barcellona 2026: programma in chiaro

A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Ungheria 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaroLe qualifiche del Gran Premio di Ungheria di MotoGP, Moto2 e Moto3 si svolgeranno sabato 6 giugno, dalle 10:50 alle 14:20.

Temi più discussi: F1 in Ungheria: oggi la conferenza piloti in LIVE STREAMING; F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming; GP Ungheria: orari TV e dove vedere la F1; F1 GP Ungheria 2026, Ferrari sfida Mercedes: gli orari TV.

l'anno scorso durante le qualifiche in Ungheria io ero in giro in ROMANIA con il telefono spento, mi ricordo ancora la mia reazione quando ho aperto ig e visto il post della f1 con la faccia di Charles e la scritta pole x.com

Ogni volta che esce quel documentario su Lewis Hamilton, quel capitolo sull'Ungheria 2025 colpirà duro. Che cambiamento in 12 mesi. reddit

F1 GP Ungheria, le prove libere di oggi in diretta: Ferrari al top con Leclerc nelle FP1, orari FP2 e dove vederleLa diretta delle prove libere del GP Ungheria della Formula 1 2026 all'Hungaroring di Budapest: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... fanpage.it

Dove vedere Formula 2 2026, qualifiche GP d’Ungheria oggi: orario, canale e streamingLe qualifiche di Formula 2 2026 del GP d’Ungheria sono in programma oggi, venerdì 24 luglio, alle 16:00 italiane. La diretta è su Sky Sport F1, a pagamento, e in streaming su NOW con il Pass Sport. cpop.it