A che ora la F1 su TV8 oggi GP Ungheria 2026 | programma qualifiche differita in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria 2026 si svolgeranno sabato 25 luglio dalle 16:00 alle 17:00. La sessione si terrà all’Hungaroring, dove in passato i sorpassi sono stati rari e partire dalla prima posizione può fare la differenza. La gara sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8.

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria 2026 di F1 avranno luogo sabato 25 luglio dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Si annuncia un momento cruciale nell’economia dell’intero fine settimana, poiché all’ Hungaroring storicamente sorpassare è difficilissimo e, banalmente, più si parte avanti, meglio è. Non a caso, questa pista era definita “Montecarlo senza i guard rail”. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E 16.00 Su 40 Gran Premi, in 33 casi il vincitore è scattato dalle prime tre posizioni. Un tempo si affermava che realizzare il terzo tempo in qualifica fosse meglio di conseguire la seconda performance. Questo perchè le caselle dispari sono situate sulla traiettoria migliore, mentre quelle pari sono collocate dove imperano sabbia e sporco, fornendo scarsa aderenza alle ruote posteriori delle vetture. 🔗 Leggi su Oasport.it

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