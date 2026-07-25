A bordo della Life Support

Da ilmanifesto.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A bordo della barca, il rumore dei motori rassicura il protagonista, che si sente vivo. Ricorda che quando era sul gommone alla deriva, il silenzio gli provocava paura, facendogli rivivere ogni momento. La differenza tra i due ambienti è evidente: mentre sulla barca il suono dei motori dà sicurezza, sul gommone il silenzio accentuava la sensazione di isolamento e pericolo.

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«Il rumore dei motori della barca mi tranquillizza. Mi rasserena, significa che sono vivo. quando eravamo sul gommone alla deriva era il silenzio a farmi paura, a ricordarmi ogni secondo. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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