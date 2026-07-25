a bordo della life support

Notizia in breve

A bordo della barca, il rumore dei motori rassicura il protagonista, che si sente vivo. Ricorda che quando era sul gommone alla deriva, il silenzio gli provocava paura, facendogli rivivere ogni momento. La differenza tra i due ambienti è evidente: mentre sulla barca il suono dei motori dà sicurezza, sul gommone il silenzio accentuava la sensazione di isolamento e pericolo.