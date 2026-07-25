A bordo della Life Support
A bordo della barca, il rumore dei motori rassicura il protagonista, che si sente vivo. Ricorda che quando era sul gommone alla deriva, il silenzio gli provocava paura, facendogli rivivere ogni momento. La differenza tra i due ambienti è evidente: mentre sulla barca il suono dei motori dà sicurezza, sul gommone il silenzio accentuava la sensazione di isolamento e pericolo.
«Il rumore dei motori della barca mi tranquillizza. Mi rasserena, significa che sono vivo. quando eravamo sul gommone alla deriva era il silenzio a farmi paura, a ricordarmi ogni secondo. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Il salvataggio di 98 migranti a bordo della Life support di Emergency
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