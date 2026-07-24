zverev ha raggiunto sinner e alcaraz negli ultimi mesi anche meglio il pensiero del capitano della germania di coppa davis

Il capitano della squadra tedesca di Coppa Davis ha commentato che Alexander Zverev ha migliorato la propria posizione nel ranking, avvicinandosi a Sinner e Alcaraz, e superandoli negli ultimi mesi. Zverev ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros 2026, dopo diverse delusioni precedenti. La vittoria rappresenta un momento di svolta per il tennista, che potrà affrontare con maggiore fiducia le prossime competizioni.

Alexander Zverev, vincendo il Roland Garros 2026, ha coronato finalmente il sogno di conquistare il suo primo titolo Slam dopo le tante delusioni del passato e a questo punto può affrontare con maggiore serenità la seconda fase della sua carriera. Michael Kohlmann, capitano della squadra tedesca di Coppa Davis, è convinto addirittura che “Sascha” possa effettuare un ulteriore salto di qualità raggiungendo i due dominatori del circuito Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “ Quando raggiungi i tuoi grandi obiettivi, questo può darti una spinta ulteriore. Certo, la pressione potrebbe aumentare, ma ho avuto la sensazione che un peso enorme fosse stato tolto dalle sue spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER trionfa a Wimbledon: l'ultimo game integrale della finale contro Zverev

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