Zelensky attacco mostruoso alla Russia | Esplode tutto Colpito anche lì

Nelle prime ore di venerdì 24 luglio, droni ucraini hanno colpito due magazzini a San Pietroburgo, danneggiandoli. L’attacco ha coinvolto le strutture associate a uno dei principali gruppi di commercio elettronico del paese. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali vittime o danni maggiori. La notizia si aggiunge alle tensioni tra Russia e Ucraina, con il conflitto che si estende anche oltre la linea del fronte.

La guerra tra Russia e Ucraina torna a colpire lontano dalla linea del fronte. Nelle prime ore di venerdì 24 luglio, un attacco con droni ucraini ha interessato l’area di San Pietroburgo, dove sono stati danneggiati due magazzini riconducibili a Wildberries, il principale gruppo russo del commercio elettronico. Dopo gli impatti sono scoppiati incendi all’interno delle strutture logistiche. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità russe e riprese da canali locali, non risultano al momento vittime o feriti. L’allarme ha tuttavia richiesto l’intervento delle squadre di soccorso e l’attivazione delle difese aeree nella regione di Leningrado, mentre sono proseguiti gli accertamenti sui danni e sulla dinamica dell’incursione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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