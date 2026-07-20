Triathlon storica Italia a Edmonton | gli azzurri vincono la World Cup Mixed Relay
Gli atleti italiani hanno vinto la gara di staffetta mista alla World Cup di triathlon a Edmonton, ottenendo il primo successo in questa competizione. Sacchi, Espuna, Mallozzi e De Nigro hanno concluso davanti a Canada e Francia, conquistando punti utili per qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La competizione si è svolta con le squadre che si sono sfidate in diverse discipline, tra nuoto, ciclismo e corsa.
Sacchi, Espuna, Mallozzi e De Nigro conquistano il primo successo azzurro in una World Triathlon Cup Mixed Relay. Canada secondo, Francia terza: punti preziosi verso Los Angeles 2028. Storica vittoria dell’Italia nella Mixed Relay della World Triathlon Cup di Edmonton. Il quartetto azzurro composto da Paola Sacchi, Miguel Espuna Larramona, Beatrice Mallozzi ed Euan De Nigro ha conquistato il successo nella staffetta mista, chiudendo nel modo migliore il weekend canadese. Per l’Italia si tratta della prima vittoria in una World Triathlon Cup Mixed Relay, un risultato di grande valore anche in prospettiva olimpica, con punti preziosi nel percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Sportface.it
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