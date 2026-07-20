Triathlon storica Italia a Edmonton | gli azzurri vincono la World Cup Mixed Relay

Notizia in breve

Gli atleti italiani hanno vinto la gara di staffetta mista alla World Cup di triathlon a Edmonton, ottenendo il primo successo in questa competizione. Sacchi, Espuna, Mallozzi e De Nigro hanno concluso davanti a Canada e Francia, conquistando punti utili per qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La competizione si è svolta con le squadre che si sono sfidate in diverse discipline, tra nuoto, ciclismo e corsa.