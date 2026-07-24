Woodstock 3
Il locale Woodstock 3 ha orari di apertura che vanno dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 18:00 alle 02:00, sette giorni su sette. Le fasce orarie sono identiche per ogni giorno della settimana, senza variazioni. La struttura rimane aperta anche nelle ore serali e notturne, con chiusure nel primo pomeriggio. La gestione attiva si protrae senza interruzioni durante tutta la settimana.
Lunedì: 12:00–16:00 18:00–02:00Martedì: 12:00–16:00 18:00–02:00Mercoledì: 12:00–16:00 18:00–02:00Giovedì: 12:00–16:00 18:00–02:00Venerdì: 12:00–16:00 18:00–02:00Sabato: 12:00–16:00 18:00–02:00Domenica: 12:00–16:00 18:00–02:00 Direttore editoriale di nonewsmagazine.com Il magazine dell’ozio e della serendipità.Direttore responsabile di No News La free press dell’ozio milanese. Viaggiatore iperattivo, tenta sempre di confondersi con la popolazione indigena. Amante della lettura, legge un po’ di tutto. Dai cupi autori russi, passando per i libertini francesi, attraverso i pessimisti tedeschi, per arrivare agli amori sofferti tra le campagne inglesi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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