Notizia in breve

Il locale Woodstock 3 ha orari di apertura che vanno dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 18:00 alle 02:00, sette giorni su sette. Le fasce orarie sono identiche per ogni giorno della settimana, senza variazioni. La struttura rimane aperta anche nelle ore serali e notturne, con chiusure nel primo pomeriggio. La gestione attiva si protrae senza interruzioni durante tutta la settimana.