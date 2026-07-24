windtre presenta le offerte dedicate alla nuova generazione samsung galaxy

WindTre ha lanciato nuove offerte legate alla presentazione della quarta generazione di Samsung Galaxy. Le promozioni sono state pensate per rendere più accessibile l’acquisto di dispositivi innovativi, offrendo ai clienti la possibilità di esplorare tecnologie avanzate con un’esperienza utente migliorata. La compagnia ha annunciato che queste proposte sono dedicate a facilitare l’accesso alle ultime novità nel settore degli smartphone.

ROMA – WindTre annuncia l’arrivo delle offerte associate al lancio della nuova generazione di Samsung Galaxy. Proposte vantaggiose, pensate per rendere l’innovazione più accessibile e accompagnare i clienti alla scoperta di tecnologie all’avanguardia, con un’esperienza d’uso sempre più completa. In particolare, i nuovi clienti WINDTRE possono acquistare il Galaxy Z Flip8 256GB a soli 9.99 euro in più al mese con Giga illimitati 5G e anticipo zero con finanziamento. L’offerta è disponibile per chi rottama o porta un vecchio smartphone nei WINDTRE Store, garantendo un risparmio di oltre 1000 euro rispetto all’acquisto in unica soluzione. Anche per gli altri modelli della nuova generazione di foldable sono disponibili promozioni riservate ai clienti che portano un vecchio smartphone nei WINDTRE Store. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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