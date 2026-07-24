Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 luglio

Nel fine settimana del 25 e 26 luglio, a Roma si svolgeranno cinque eventi diversi, tra cui concerti, mostre e iniziative culturali. La programmazione include appuntamenti che coinvolgono diverse zone della città, offrendo opportunità di intrattenimento sia di giorno che di sera. Gli eventi sono rivolti sia ai residenti che ai visitatori e rappresentano occasioni per scoprire o riscoprire spazi e cultura locali. La lista completa delle iniziative sarà disponibile nel dettaglio del calendario del weekend.

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti e occasioni per uscire, divertirsi e riscoprire la città: sa bato 25 e domenica 26 luglio il calendario della Capitale propone cinque eventi diversi tra loro, che saranno capaci di accompagnare le giornate e le serate di residenti e visitatori. Tra iniziative speciali e atmosfere estive, andiamo alla scoperta degli appuntamenti da segnare subito in agenda. Le alternative, questa volta, non mancano davvero. LEGGI ANCHE: Dentro ‘Between’ di Jacopo Di Cera: la vita torna nel Grande Cretto di Burri Il 26 luglio ingresso gratuito ai Musei Vaticani. Domenica 26 luglio torna l’ apertura gratuita dell’ultima domenica del mese. 🔗 Leggi su Funweek.it

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