Wall Street Journal | L’Iran ha già ricostruito gran parte delle infrastrutture distrutte dagli attacchi di Usa e Israele

Notizia in breve

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’Iran ha ricostruito gran parte delle infrastrutture che erano state distrutte durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. La ripresa delle strutture danneggiate è avvenuta nonostante le operazioni militari e le sanzioni imposte. La seconda fase del conflitto tra Washington e Teheran si sta dimostrando, secondo alcune fonti, priva di risultati tangibili per gli Stati Uniti.