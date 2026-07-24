Wall Street Journal | L’Iran ha già ricostruito gran parte delle infrastrutture distrutte dagli attacchi di Usa e Israele
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’Iran ha ricostruito gran parte delle infrastrutture che erano state distrutte durante gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. La ripresa delle strutture danneggiate è avvenuta nonostante le operazioni militari e le sanzioni imposte. La seconda fase del conflitto tra Washington e Teheran si sta dimostrando, secondo alcune fonti, priva di risultati tangibili per gli Stati Uniti.
Anche la seconda guerra tra Usa e Iran assume sempre più i connotati di una débâcle per Donald Trump. Non solo è stata iniziata senza apparenti vantaggi per Washington, se non quello di sottostare alle richieste dell’alleato israeliano, ma, secondo quanto scrive il Wall Street Journal, non ha portato nemmeno risultati concreti. Se la cosiddetta Guerra dei 12 giorni del giugno 2025 avrebbe dovuto smantellare il programma nucleare iraniano, obiettivo poi fallito per stessa ammissione degli Usa, quella iniziata il 28 febbraio 2026 aveva come intento dichiarato quello di colpire nuovamente le infrastrutture per l’arricchimento dell’uranio e, in aggiunta, mettere fine allo sviluppo del dei missili degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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