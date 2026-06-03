Ieri, dall’aeroporto di Tolosa, è decollato per la prima volta l’Airbus A350-1000ULR, l’aeromobile commerciale con la maggiore autonomia al mondo. Il volo è durato 22 ore senza soste, segnando il debutto ufficiale del nuovo modello. L’aereo è stato progettato per voli ultra lunghi, puntando a collegamenti senza scali tra continenti distanti. Airbus e Qantas hanno condotto il test per verificare le capacità del velivolo.

Ha volato per la prima volta ieri dall’aeroporto di Tolosa, due giugno, l’Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), attualmente l’aeroplano commerciale con la maggiore autonomia oggi al mondo. Equipaggiato con la strumentazione specifica per completare il programma di certificazione approvato dalle autorità aeronautiche europea (EASA) e statunitense (FAA), è il primo dei dodici velivoli specificatamente sviluppati e quindi ordinati dalla compagnia australiana Qantas per il suo progetto “Sunrise”. Il grande bireattore ha dunque volato per tre ore e 43 minuti raggiungendo un’altitudine di poco superiore ai 41.000 piedi (quasi 12,5 km) con gli esiti previsti, ovvero di rivelarsi pienamente rispondente a quanto previsto in termini di prestazioni e qualità di volo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - In volo per 22 ore senza stop, la nuova scommessa di Airbus e Qantas

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