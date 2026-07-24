Il gruppo Volkswagen ha registrato un calo degli utili nel secondo trimestre, riflettendo le difficoltà del settore automobilistico europeo. I ricavi sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i costi di produzione e le spese operative sono aumentati. La riduzione dei margini di profitto si combina con una diminuzione delle vendite di veicoli nuovi, in particolare nei mercati principali. I risultati evidenziano una fase di mercato complessa per il gruppo.

Il gruppo Volkswagen chiude il secondo trimestre dell’anno con numeri che rispecchiano la difficile situazione del mondo automotive europeo. Il periodo aprile-giugno ha fatto registrare, infatti, un utile netto di 1,54 miliardi di euro, con un calo del 32,9% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente, quando il valore era stato di 2,29 miliardi; il fatturato è stato di 82,4 miliardi di euro, con una crescita del 2%. Il gruppo ha consegnato 2,08 milioni di veicoli, con una flessione del 9%, ma con una riduzione molto più importante (pari a oltre un terzo) in Cina, mercato in cui le vendite si sono arrestate a 424.300 veicoli.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen: utili in calo. Cosa sta succedendo

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Why Volkswagen Is In Panic Mode Right Now!

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