Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Voghera dopo aver aggredito la fidanzata in strada e averla minacciata con un coltello da cucina. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo. La donna ha riportato lesioni e ha riferito di essere stata minacciata durante l’aggressione.

Voghera (Pavia), 24 luglio - Ha aggredito per strada la sua fidanzata, arrivando anche a minacciarla con un coltello da cucina. I vicini, messi in allarme dalle urla della donna, hanno telefonato al 112. Alcuni residenti hanno filmato la scena con i cellulari: la vittima è stata prima picchiata, in pieno giorno, e poi intimidita con un coltello. L'uomo, 50 anni, ha anche aggredito i poliziotti, cercando di colpirli a calci. Alla fine è stato immobilizzato. La donna ha riportato ferite a mani e braccia. Il 50enne ha negato ogni responsabilità, ma i video girati dai residenti e il certificato medico della fidanzata si sono rivelati determinanti per far scattare l'arreso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, picchia e minaccia con un coltello la fidanzata per strada: arrestato 50enne

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