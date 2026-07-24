Vita nelle associazioni Il cambio al vertice del Rotary Sant’Anna

Salvatore Frega è stato eletto nuovo presidente del Rotary Club Sant’Anna di Stazzema – Via Francigena. Frega, compositore e pianista calabrese, subentra al precedente incarico. La nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea annuale del club. Frega guiderà il club per il prossimo anno, con l’obiettivo di coordinare le attività e promuovere i progetti di servizio. La cerimonia di insediamento si è svolta alla presenza dei membri del club.

È Salvatore Frega il nuovo presidente del Rotary Club Sant’Anna di Stazzema – Via Francigena. Il compositore e pianista, calabrese di origine ma versiliese d’adozione, ha ricevuto il collare dal presidente uscente Vittorio Giusti nel corso della tradizionale cerimonia svoltasi nella splendida cornice del Portus, affacciato sul mare, con il tramonto a fare da sfondo al passaggio di consegne che ha aperto ufficialmente l’anno rotariano 2026-2027. Alla serata hanno partecipato soci, autorità rotariane e ospiti. Giusti, nel lasciare la guida del Club, ha ripercorso le principali attività svolte durante il proprio mandato, ringraziando il direttivo e tutti i soci per l’impegno dedicato ai numerosi service e alle iniziative realizzate sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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