Nella cornice del parco del Castello di Fossa d’Albero a Ferrara si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne del Rotary Club Copparo. La presidente uscente ha passato il ruolo al nuovo presidente, Luca Pilati, per l’annata rotariana 2026-2027. La cerimonia ha visto la partecipazione di soci e ospiti, segnando l’inizio del nuovo mandato alla guida del club.

Nella suggestiva cornice del parco del Castello di Fossa d’Albero, a Ferrara, si è svolta la tradizionale cerimonia del “ Passaggio di Collare ” del Rotary Club Copparo, momento che segna l’avvicendamento alla guida del Club tra la presidente uscente Silvia Buzzoni e il nuovo presidente Luca Pilati per l’annata rotariana 2026-2027. Nel suo intervento di saluto, Silvia Buzzoni ha ripercorso le principali iniziative realizzate durante il suo anno di presidenza, ringraziando i soci per il sostegno e la partecipazione che hanno consentito di raggiungere risultati. Un anno vissuto nel pieno spirito rotariano del "Servire al di sopra di ogni interesse personale", con numerosi progetti a favore della comunità e del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambio al vertice del Rotary Club. Il nuovo presidente è Luca Pilati

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