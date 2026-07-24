Un uomo di 31 anni di Vittoria è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento alle persone offese, accompagnato dall’installazione di un dispositivo elettronico di sorveglianza. La misura cautelare è stata emessa in relazione a un episodio di violenza domestica. La misura vieta all’uomo di avvicinarsi alle vittime e di contattarle in qualsiasi modo.

Un 31enne vittoriese è stato raggiunto da una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento alle persone offese, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Vittoria. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Cos'è successo a Vittoria I dettagli dell'ordinanza Le misure di protezione per le vittime L'impegno della Polizia di Stato Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza domestica a Vittoria, 31enne sottoposto a divieto di avvicinamento: i dettagli del provvedimento

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