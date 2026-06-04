A Terracina, un uomo di 51 anni è stato arrestato per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento a una donna. Nonostante fosse sottoposto a un regime di sorveglianza elettronica tramite braccialetto, si è avvicinato più volte alla donna. La polizia ha eseguito l’arresto e ha notificato il provvedimento di custodia cautelare. Non sono stati segnalati altri dettagli sul caso.

Un arresto e l’applicazione di nuove misure cautelari, questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Terracina, dove un uomo di 51 anni è stato fermato per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonostante fosse già sottoposto al controllo tramite braccialetto elettronico. L’intervento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, a seguito di reiterate segnalazioni e accertamenti che hanno documentato le infrazioni commesse. L’intervento a Terracina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati legati alla violenza di genere e alla tutela delle vittime di atti persecutori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terracina, uomo viola ripetutamente il divieto di avvicinamento a una donna: il provvedimento

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