Una donna è stata violentata nel parco delle Cave durante una corsa serale. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto che l’ha spinta a terra, le mani nei leggins e la bocca tappata. Riconosciuto da un taglio sul sopracciglio, l’uomo avrebbe agito all’improvviso alle sue spalle. La donna ha descritto l’aggressore come un uomo sconosciuto, senza fornire altri dettagli. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Milano, 24 luglio 2026 – La corsa nel parco, un sabato sera d’estate, immersa nella natura e nei propri pensieri con la musica nelle orecchie. Tutto rovinato da uno sconosciuto che è spuntato alle spalle all’improvviso e ha buttato la donna a terra per violentarla. “Anziché passare, mi si è accostato e mi ha guardata. Poi ha cominciato a dire qualcosa ma io non capivo perché avevo ancora le cuffie ”. Il film della violenza. Comincia così il racconto dell’orrore vissuto da una runner 39enne, vittima di violenza sessuale lo scorso 4 luglio al Parco delle Cave poco dopo le 19. Queste sono le sue parole raccolte dalla polizia. Immediate le indagini, che hanno portato a identificare un uomo, un egiziano 25enne regolare sul territorio, in Italia dallo scorso settembre, operaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violentata al parco delle Cave, il racconto della runner: “Le mani nei leggins e la bocca tappata. L’ho riconosciuto per il taglio sul sopracciglio”

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