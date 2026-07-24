Un uomo di 55 anni ha vinto cinque milioni di euro giocando al Gratta e Vinci in un bar di Peseggia, nel veneziano. La vincita è stata annunciata ieri pomeriggio, trasformando un giorno normale in un evento speciale per la comunità locale. La giocata è stata effettuata nel Bar Luna, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione del premio tra il gestore e il vincitore. La notizia ha fatto il giro del paese, attirando l’attenzione sulla vincita record.

Un pomeriggio ordinario si è trasformato in una giornata indimenticabile per la comunità di Scorzè, nel veneziano, dove un operaio edile di 55 anni ha centrato il premio massimo da cinque milioni di euro. La straordinaria vincita al Gratta e Vinci si è consumata a Peseggia, all’interno del Bar Luna, rinomato locale di via Moglianese. L’uomo, un cliente abituale del posto, ha visto la propria esistenza cambiare radicalmente in pochi istanti. Vincita da 5 milioni di euro al Gratta e Vinci Incalzato con simpatia dal gestore dell’attività a tentare la fortuna prima di tornare a casa, il cinquantacinquenne ha acconsentito ad acquistare un tagliando della lotteria istantanea “Miliardario Maxi” dal costo di 20 euro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vincita da 5 milioni di euro al Gratta e Vinci, 55enne sbanca Peseggia: quanto va al gestore del Bar Luna

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Porta a casa cinque milioni di euro con un gratta e vinci da 20. Nel bar di Peseggia è festa

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il mio primo colpo fortunato vincente..grazie a tutti coloro che hanno suggerito la modalità creatore nel mio post precedente reddit