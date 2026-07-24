Un uomo di 55 anni ha vinto 5 milioni di euro giocando a un Gratta e Vinci in un bar locale. L’estrazione è avvenuta in Veneto, dove l’operaio ha acquistato il biglietto quasi per caso. La vincita ha provocato una grande festa nella comunità, con l’intera zona coinvolta nei festeggiamenti. La somma vinta rappresenta un colpo di fortuna che ha cambiato la vita dell’uomo.

Un’abitudine quotidiana si è trasformata in un colpo di fortuna destinato a cambiare una vita. Un operaio 55enne di Peseggia di Scorzè, nel Veneziano, ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci acquistato quasi per caso nel bar del paese, dando il via a una serata di festeggiamenti che ha coinvolto l’intera comunità. La vincita è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì al Bar Luna, punto di ritrovo abituale del 55enne. Dopo il lavoro, l’uomo si era fermato nel locale per salutare amici e conoscenti, senza essere particolarmente intenzionato ad acquistare un biglietto della lotteria. A convincerlo è stato il titolare del bar-tabacchi, che lo ha invitato a tentare la fortuna con un tagliando del “Maxi Miliardario” dal costo di 20 euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Vince 5 milioni al Gratta e Vinci, poi ecco cosa fa. Incredibile in Italia: tutti impazziti

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Samarate | Vincita record di 5 milioni col Gratta e Vinci

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