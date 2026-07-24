Domani, dalle 17 fino a tarda sera, le strade di Vidiciatico si riempiranno di musica, colori e profumi di cibo durante la Festa del borgo. La manifestazione, che si svolge nell’Appennino, coinvolge il centro del paese con bancarelle, spettacoli e momenti di intrattenimento. Le vie si popolano di visitatori pronti a vivere una serata all’insegna del divertimento e della convivialità estiva.

Preparate i sorrisi e rispolverate la voglia di divertirvi durante le lunghe serate estive: l’allegria dell’ Appennino sta per accendersi. Domani, dalle 17 fino a tarda notte, le vie di Vidiciatico torneranno a riempirsi di colori, musica e dell’inconfondibile profumo delle cose buone. Torna infatti la Festa del Borgo, lo storico appuntamento curato dalla Pro Loco che da oltre vent’anni trasforma il paese in un grande parco giochi a cielo aperto per grandi e piccini. Tra le attrazioni più attese figurano gli intramontabili passatempi della tradizione, perfetti per mettersi alla prova con il Gioco del Ferro di Cavallo o Schiaccia la pallina. Per chi cerca un modo originale per rinfrescarsi, c’è poi la sfida del Lavatoio, dove una buona mira garantisce alla malcapitata vittima un bel tuffo fuori programma nella vasca d’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vidiciatico si colora, torna la Festa del borgo

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