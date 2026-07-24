Durante una visita ad Avellino, un rappresentante ha annunciato che si prenderanno in considerazione tutte le possibili soluzioni riguardo al futuro dello stadio Partenio-Lombardi. Ha affermato che verranno valutate diverse opzioni senza specificare quali. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussione pubblica sulla gestione e il possibile intervento sull’impianto sportivo. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata al momento.

Tempo di lettura: 2 minuti Il futuro dello stadio Partenio-Lombardi torna al centro del dibattito. In occasione della sua visita ad Avellino, IL presidente della Regione Campania, Raffaele Fico, ha affrontato il tema dell’impianto sportivo cittadino, aprendo alla possibilità di valutare anche la realizzazione di un nuovo stadio, pur invitando alla prudenza e rimandando ogni decisione ad approfondimenti tecnici condivisi con il Comune. Fico ha spiegato che è possibile seguire quanto fatto Salerno: “E’ possibile immaginare vari percorsi”, sottolineando come la priorità sia avviare un lavoro congiunto tra Regione e amministrazione comunale per verificare lo stato dei progetti, le priorità e le eventuali fonti di finanziamento disponibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Stadio, Fico apre al confronto: “Valuteremo tutte le soluzioni”

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