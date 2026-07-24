Vicopisano, 24 luglio 2026 – Sono iniziati i lavori del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sul Fosso Pereto e il cantiere sta entrando nel vivo, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle acque in caso di piena in una zona che conosce bene la delicatezza del proprio equilibrio idraulico. La ditta incaricata dal Consorzio sta realizzando la nuova cateratta di sfioro tra il Rio Serezza e il Fosso Pereto, insieme alla riqualificazione della botte idraulica esistente, sfruttando un manufatto già presente e restituendogli una funzione attuale e utile per la sicurezza del territorio. L’intervento è reso possibile grazie al finanziamento regionale di 40mila euro, assegnato attraverso il Documento operativo per la difesa del suolo (Dods), e che conferma l’attenzione della Regione Toscana verso le esigenze idrauliche di Vicopisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vicopisano, lavori sul fosso Pereto: nuova cateratta per ridurre il rischio inondazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grassina, proseguono i lavori per ridurre il rischio idraulico a BubèA Grassina, frazione di Bagno a Ripoli, i lavori di miglioramento idraulico nella zona di Bubè continuano senza sosta.

La ’nuova’ piazza Imperatore Tito. Via ai lavori per ridurre l’asfaltoSono iniziati i lavori di riqualificazione in piazza Imperatore Tito, nel Municipio 4.

Argomenti più discussi: Sicurezza idraulica a Vicopisano: nuova cateratta sul Fosso Pereto per ridurre il pericolo esondazioni; Al via il cantiere sul Fosso Pereto; Al via il cantiere sul fosso Pereto: nuova cateratta per ridurre il rischio.

Vicopisano, lavori sul fosso Pereto: nuova cateratta per ridurre il rischio inondazioneServirà ad alleggerire il carico sul Vecchio Serezza in caso di piena: prevista anche la riqualificazione della botte idraulica esistente ... lanazione.it