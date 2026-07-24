Viareggio | Buffon show il 3 agosto a Grand Hotel Principe Piemonte

Il 3 agosto il portiere Buffon sarà protagonista a Viareggio, al Grand Hotel Principe Piemonte, nell'ambito della rassegna “L’Estate del Principe”. La manifestazione, che si svolge nella località della Versilia, porta ospiti noti di diversi settori, tra cui sport, economia e politica. La serie di incontri culturali continua a proporre eventi di rilievo presso la struttura alberghiera, che si conferma come punto di riferimento per appuntamenti di livello.

La rassegna culturale “L’Estate del Principe”, direttamente dal Grand Hotel Principe di Piemonte, continua a portare a Viareggio – nella splendida e ineguagliabile Versilia- alcuni dei nomi più gettonati di sport, economia e politica. Tra spettacolo e informazione, il calendario degli incontri “L’Estate del Principe 2026” si arricchisce di un appuntamento destinato a catalizzare l’attenzione nazionale. Ebbene sì, udite udite, Gigi Buffon, leggenda del calcio ed ex portiere di Juventus e Nazionale, sarà ospite nella prestigiosa Sala Butterfly il 3 agosto 2026, con inizio alle ore 21. Un evento che promette di trasformarsi in uno dei momenti più attesi dell’estate 2026 nella fantastica riviera apuo-versiliese. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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