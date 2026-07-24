Viaggio nell’Italia delle disuguaglianze

Le disuguaglianze in Italia sono il risultato di molteplici fattori che coinvolgono aspetti economici, sociali, demografici, ambientali e istituzionali. Questi elementi si combinano creando differenze significative tra diverse aree del paese. Nessuna singola variabile può spiegare completamente le disparità, che emergono da un intreccio complesso di variabili. La presenza di disuguaglianze varia quindi in base a molteplici dimensioni, rendendo difficile individuare cause univoche.

Le disuguaglianze che caratterizzano un territorio non dipendono da un solo fattore, ma sono la risultante di un complesso intreccio di variabili che abbraccia varie dimensioni: economiche, sociali, demografiche, ambientali, istituzionali. Per comprenderne le cause e orientare le strategie di intervento non basta quindi fotografare il livello di ricchezza di quel luogo: occorre analizzare nel profondo le relazioni interdipendenti tra bisogni, risorse e opportunità. È da questa prospettiva che parte la ricerca “Monitor per la Geografia delle Fragilità e delle Disuguaglianze”, promossa da Intesa Sanpaolo e realizzata in collaborazione da... 🔗 Leggi su Tpi.it

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