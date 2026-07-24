Viabilita’ | su A12 chiusure notturne tratto Civitavecchia nord e Porto verso Ss1 Aurelia

La A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa nottetempo tra Civitavecchia Nord e il porto di Civitavecchia, in direzione di Tarquinia e sulla strada statale Aurelia. La chiusura si rende necessaria per lavori di pavimentazione. Le chiusure sono programmate durante le ore notturne e coinvolgono il tratto tra Civitavecchia Nord e il porto, con deviazioni previste per gli automobilisti.

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione, è prevista la chiusura del tratto tra Civitavecchia nord e Civitavecchia Porto, in direzione di TarquiniaSs1 Aurelia. Questa chiusura avverrà nelle quattro notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario dalle 22:00 alle 6:00. Autostrade ha comunicato che, a causa di queste operazioni, non sarà accessibile l’area di servizio “Tolfa est” situata nel tratto interessato. Chiusura parcheggio e informazioni per i conducenti. Autostrade ha inoltre specificato che il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio “Tolfa est” sarà chiuso dalle ore 18:00 di giovedì 14, fino alla riapertura della stessa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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