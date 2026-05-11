Tangenziale di Udine attenzione alle chiusure notturne | cambia la viabilità a Udine Nord
Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio, alcuni svincoli esterni della tangenziale di Udine Nord lungo il raccordo R34 A23 saranno chiusi durante le ore notturne. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione al cavalcavia. La viabilità sarà soggetta a modifiche e si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica stradale e alle eventuali indicazioni alternative. I disagi si concentrano principalmente nelle ore notturne, quando sono in corso le chiusure.
Nuovi disagi in arrivo per chi si muove di notte lungo la tangenziale di Udine. Da oggi, lunedì 11, fino a venerdì 15 maggio, infatti, saranno chiusi alcuni svincoli esterni di Udine Nord lungo il raccordo R34 A23-Tangenziale di Udine per consentire lavori di manutenzione al cavalcavia.Le.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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