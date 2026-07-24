Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 19 | 40
Alle 19:40 del 24 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A24 Roma-Teramo, all’altezza di Castel Madama in direzione Teramo. La viabilità presenta rallentamenti e possibili code nel tratto interessato. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o chiusure. La circolazione è soggetta a modifiche e si consiglia di monitorare aggiornamenti ufficiali e di pianificare percorsi alternativi.
Astral infomobilità motore indicazioni Roma incidente sulla A24 roma-teramo all'altezza di Castel Madama in direzione Teramo possiamo c'è sul Raccordo Anulare in interna Poi detratti tra Salaria pianeta in esterna segnaliamo code a tratti tra la Roma Fiumicino diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 code per incidente tra Portonaccio e Fiorentini Verso il raccordo sulla Roma Fiumicino coda all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur code per lavori sulla Colombo Mezzocammino vedi Ma alla fine verso Ora mentre sulla Pontina un incidente causa code tra raccordo Castel Romano in direzione Latina a Federico Di Lernia Trani infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.
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