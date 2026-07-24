Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 19 | 40

Notizia in breve

Alle 19:40 del 24 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A24 Roma-Teramo, all’altezza di Castel Madama in direzione Teramo. La viabilità presenta rallentamenti e possibili code nel tratto interessato. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o chiusure. La circolazione è soggetta a modifiche e si consiglia di monitorare aggiornamenti ufficiali e di pianificare percorsi alternativi.