Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 18 | 40
Alle 18:40 del 24 luglio 2026, si segnalano code sulla A1 Roma Napoli. Il servizio Astral infomobilità comunica rallentamenti sulla viabilità della regione Lazio, con traffico congestionato sulla principale arteria autostradale. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma le code sono visibili e si allungano. La situazione rimane sotto osservazione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.
Astral infomobilità saluto da trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura code sulla A1 Roma Napoli treno da 1 a 24 video con azione Roma Sud in direzione Napoli portiamoci sul Raccordo Anulare interna code a tratti tra Salaria e Appiano 31 segnaliamo code tra Aurelia diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 poi a tratti tra porto il tuo Cervara in direzione del raccordo sulla Roma Fiumicino code dal raccordo via del Cappellaccio verso l'euro code per lavori poi sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino avveniva la fede verso Ostia e spostiamoci sulla Pontina incidente causa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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