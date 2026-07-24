Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 24 luglio 2026, si segnalano incidenti sulla A1. La viabilità nella regione Lazio presenta rallentamenti e code in entrambe le direzioni. La circolazione è rallentata anche in alcune strade cittadine della capitale. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o cause degli incidenti. La situazione sta causando disagi ai veicoli in transito, con traffico congestionato nelle zone interessate. La Protezione civile e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidenti in A1 sulla direttrice Roma meno Napoli siamo tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sul raccordo anulare per traffico si rallenta in giornata alla Nomentana alla 24 poi dalla diramazione Roma Sud alla Appia esiste in coda tra Laurentina e Pontina in esterna Si procede a rilento dalla Roma Fiumicino alla Pontina cose poi sulla statale Pontina qui per lavori tra Colombo e Raccordo Anulare verso Latina e nel senso opposto code da Spinaceto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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