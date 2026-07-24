Viabilità a Milano | regole ticket e modalità di accesso

A Milano, le regole di accesso al centro urbano prevedono limitazioni al traffico, con zone a traffico limitato e aree a pagamento. È richiesto il pagamento di un ticket per circolare in alcune zone, e sono stabilite modalità specifiche di accesso per i veicoli. Queste misure mirano a ridurre il numero di veicoli in circolazione, contenere le emissioni di inquinanti e ottimizzare l'uso degli spazi pubblici nel centro città.

La viabilità nel centro di Milano è regolata da un insieme di misure che hanno l’obiettivo di ridurre il traffico, abbattere le emissioni inquinanti e migliorare la gestione degli spazi urbani. Tra queste rientra l’Area C, una delle principali zone a traffico limitato della città, che interessa la Cerchia dei Bastioni (altrimenti nota come Cerchia delle Mura Spagnole ) e prevede regole specifiche per l’accesso dei veicoli. Per chi si sposta occasionalmente nel capoluogo lombardo, conoscere in anticipo queste disposizioni è fondamentale per evitare sanzioni e organizzare correttamente gli spostamenti. Cos’è l’Area C di Milano e come funziona l’accesso. 🔗 Leggi su Tpi.it

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