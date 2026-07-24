Da oggi a domenica, via dei Rossi è chiusa al traffico e aperta ai pedoni, nel secondo weekend della sperimentazione. La chiusura temporanea, decisa dal Comune, riguarda gli ultimi due fine settimana di luglio. La strada, uno degli assi principali del centro storico, viene così resa accessibile solo a piedi per promuovere l’uso pedonale e ridurre il traffico veicolare. La sperimentazione si svolge in modo continuativo fino a domenica.

Scatta oggi il secondo weekend lungo di via dei Rossi pedonalizzata. Su disposizione del Comune, negli ultimi due fine settimana del mese di luglio è infatti prevista la sperimentazione di pedonalizzazione temporanea della via, con l’obiettivo di valorizzare uno degli assi principali del centro storico. "Questa idea – spiegano l’assessore al commercio Lorenzo Loré, e alla mobilità Fiamma Cardini – nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Comitato spontaneo dei commercianti di via dei Rossi. Analogamente all’iniziativa dei commercianti di via San Pietro, abbiamo accolto con favore questa proposta perché pienamente in linea con le politiche di valorizzazione del centro storico e di sostegno al commercio di prossimità ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via dei Rossi pedonale da oggi a domenica. Secondo weekend della sperimentazione

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