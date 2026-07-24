Francesco Camarda ha firmato un rinnovo di contratto con il Milan, che sarà valido fino al 30 giugno 2031. La firma rappresenta un passo importante per il club, che punta sulla valorizzazione dei giovani talenti formati nel settore giovanile. Camarda ha commentato il rinnovo definendo l’esperienza come speciale. La collaborazione tra il giocatore e il club si prolunga di diversi anni, rafforzando l’impegno del Milan nel settore giovanile.

Il nuovo corso del Milan passa anche dalla valorizzazione dei giovani talenti cresciuti nel settore giovanile. Nei giorni scorsi, Francesco Camarda ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2031. Insieme a lui, prolunga il proprio accordo anche il coetaneo Christian Comotto. Un segnale importante da parte della società, volto ad evitare che si verifichino nuovi casi Liberali. Milan, le parole di Camarda dopo il rinnovo. A meno di 24 ore dall'ufficialità del rinnovo, Camarda ha rilasciato le sue prime dichiarazioni nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram. > "Ancora insieme! Grazie alla società per la fiducia e a voi tifosi per l’affetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - "Vestire questa maglia è speciale": le parole di Camarda dopo il rinnovo con il Milan

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