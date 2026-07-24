Il nuovo piano urbanistico si concentra sulla rigenerazione urbana come strategia principale, evitando l’espansione territoriale. L’obiettivo è migliorare gli spazi pubblici esistenti e favorire uno sviluppo che combina crescita economica, sostenibilità, innovazione e inclusione sociale, senza consumare nuovo territorio.

Crescere senza consumare nuovo territorio, puntando su rigenerazione urbana, qualità dello spazio pubblico e sviluppo capace di coniugare crescita economica, sostenibilità, innovazione e inclusione sociale. È la visione che ispira il nuovo Pgt di Varese per disegnare il futuro della città. Approvato dalla Giunta, è stato presentato dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore all’Urbanistica Andrea Civati insieme ai docenti di Politecnico e Insubria che hanno fatto parte del team di lavoro. Il documento approderà in Consiglio il primo settembre per l’adozione. Il piano mette al centro il rafforzamento delle vocazioni che da sempre caratterizzano Varese: ambiente, cultura, sport, impresa e qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verso il nuovo Pgt. La parola chiave: rigenerazione urbana

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