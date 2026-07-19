Buon compleanno Veronica Lario Fioretta Mari Roberto Gualtieri…
Oggi molte persone festeggiano il loro compleanno. Tra loro ci sono Veronica Lario, Lucrezia Lante della Rovere, Fioretta Mari, Melo Freni, Sergio Martino, Pietro Lunardi, Gianni Petrucci ed Enzo Paolo. La giornata segna il passaggio di un altro anno di vita per ciascuno di loro, con celebrazioni che coinvolgono amici e familiari. Non sono stati resi noti dettagli specifici delle occasioni o delle modalità con cui vengono festeggiati.
Buon compleanno Veronica Lario, Lucrezia Lante della Rovere, Fioretta Mari, Melo Freni, Sergio Martino, Pietro Lunardi, Gianni Petrucci, Enzo Paolo Turchi, Abel Ferrara, Marco Ricolfi, Silvio Pozzoli, Riccardo Piferi, Magda Angela Zanoni, Paolo Fallai, Carlo Rizzi, Massimo Grillo, Roberto Farnesi, Massimo Paganin, Lamberto Zauli, Luca Castellazzi, Davide Faraone, Luigi Dordei, Ivana Lotito, Serena Malfi, Sara Paris, Leandro Greco, Anthony, Rancore, Stefania Berton, Claudia Cagninelli, Niccolò de Vico. Oggi 19 luglio compiono gli anni: Cesare Bovio, compositore, paroliere; Enzo della Santa, regista; Melo Freni, scrittore, giornalista,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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