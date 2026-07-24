A Verona, la Polizia ha fermato un uomo marocchino fuori da un bed and breakfast alle Golosine. Durante il controllo, sono stati trovati circa tre etti di hashish. L’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione fa parte di un’attività volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

Un arresto a Verona, dove un cittadino marocchino è stato fermato e ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un’attività mirata alla prevenzione e repressione del traffico di droga nella città veneta. Operazione antidroga nel quartiere Golosine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato effettuato dagli investigatori della sezione antidroga della Squadra mobile della Questura di Verona. Le forze dell’ordine hanno concentrato la loro attenzione nel quartiere “Golosine”, dove era in corso un servizio di monitoraggio e osservazione per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Verona, insospettisce la Polizia fuori da un B&B alle Golosine: fermato con tre etti di hashish

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AGGREDISCE LA POLIZIA LOCALE DURANTE UN CONTROLLO: DENUNCIATO ED ESPULSO | 31/03/2026

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