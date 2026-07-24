Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, a bordo di una Golf del 1993, hanno vinto la XX edizione del Campagnolo Historic a Vicenza. La loro vittoria nella quarta prova del Campionato Italiano Rally di Regolarità 50 Auto Classiche li ha portati in testa alla classifica. La gara ha visto la partecipazione di 50 auto classiche.

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, con la Golf del 1993, hanno vinto a Vicenza la XX edizione del Campagnolo Historic, quarta prova del Campionato Italiano Rally di Regolarità 50 Auto Classiche, e sono balzati in testa alla classifica del campionato in solitario. La gara, condizionata dal caldo di queste settimane, che si è svolta sulle montagne di Isola Vicentina, Malo e Schio, era strutturata in 4 prove da ripetere due volte, al mattino e al pomeriggio, due delle quali erano caratterizzate da tracciati molto tortuosi e difficili, che la rendevano di livello tecnico molto elevato ed impegnativo. I Rally di regolarità sono gare del tutto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vergamini e Fabrizi in testa al campionato Rally. Regolarità 50 auto classiche

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