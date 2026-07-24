A Minori, in Costiera Amalfitana, è stato vietato ai procacciatori di clienti avvicinare persone con l’obiettivo di vendere servizi o prodotti. La decisione è stata adottata dal Comune per regolamentare le attività di chi si propone di trovare clienti sul territorio. Il divieto riguarda sia le strade pubbliche che le aree aperte al pubblico. Non sono previste sanzioni specifiche, ma si intensificheranno i controlli per far rispettare l’ordinanza.

Tempo di lettura: 2 minuti “Venghino signori, venghino” .: il vecchio invito utilizzato dagli imbonitori per avvicinare potenziali clienti, diventa divieto a Minori in costiera amalfitana. È quanto sancisce l’ultima ordinanza firmata dal Sindaco Andrea Reale che mette fine al piccolo teatro quotidiano del procacciamento clienti su suolo pubblico. Niente più camerieri che sbucano dai locali con il menù in mano, niente più promoter che si avventurano oltre la loro concessione per intercettare il turista distratto: da oggi il passante potrà camminare sul lungomare senza dover schivare sorrisi troppo entusiasti o offerte non richieste. L’ordinanza n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Venghino, signori, venghino”…ma non a Minori: stop ai procacciatori di clienti

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