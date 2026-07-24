Venezia 83 Serpenti di Roberto De Paolis Maino con Alessandro Borghi Pietro Castellitto Valeria Golino – Venezia Spotlight

VENEZIA83 – VENEZIA SPOTLIGHT SERPENTI regia ROBERTO DE PAOLIS MAINO con LEONARDO LIDI ALESSANDRO BORGHI PIETRO CASTELLITTO VALERIA GOLINO Verrà presentato nella sezione Venezia Spotlight dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis Maino, con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino. Il soggetto è dei Fratelli D’Innocenzo, che firmano la sceneggiatura insieme a Roberto De Paolis Maino. Il film, una produzione Paco Cinematografica e Be Water Film con la partecipazione di HBO Max, è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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