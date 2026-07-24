Venezia 83 Serpenti di Roberto De Paolis Maino con Alessandro Borghi Pietro Castellitto Valeria Golino – Venezia Spotlight
VENEZIA83 – VENEZIA SPOTLIGHT SERPENTI regia ROBERTO DE PAOLIS MAINO con LEONARDO LIDI ALESSANDRO BORGHI PIETRO CASTELLITTO VALERIA GOLINO Verrà presentato nella sezione Venezia Spotlight dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis Maino, con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino. Il soggetto è dei Fratelli D’Innocenzo, che firmano la sceneggiatura insieme a Roberto De Paolis Maino. Il film, una produzione Paco Cinematografica e Be Water Film con la partecipazione di HBO Max, è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
Notizie e thread social correlati
Venezia 83: parlano Barbera e Buttafuoco: “L’Italia – fuori da Cannes e Berlino – riemerge a Venezia con i suoi chiaroscuri”Durante la presentazione ufficiale, Alberto Barbera ha annunciato il programma della 83ª Mostra del Cinema di Venezia.
Mostra del Cinema di Venezia 2026: annunciata la giuria internazionale di Venezia 83 presieduta da Maggie GyllenhaalLa giuria internazionale di Venezia 83, che assegnerà il Leone d’Oro e altri premi, è stata annunciata.
Temi più discussi: Venezia 83, Nanni Moretti guida gli italiani in Concorso; Venezia83 – Be Water Film con 5 titoli all’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Venezia 83, la selezione ufficiale; Venezia 83, annunciato il programma: ci saranno anche gli Oasis.
#BiennaleCinema2026 Ecco il manifesto dell'83. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (Lido di Venezia, 2 > 12 settembre 2026), firmato da Manuele Fior. Come attore silenzioso che percorre una passerella notturna, il cinema si libra sopra il tappeto t facebook
Incontri (e scontri) alla Mostra del Cinema di Venezia 2026 tra coppie, ex e parenti (serpenti?)La Mostra del Cinema di Venezia 2026 sarà un concentrato di coppie. A dircelo non è la romance mania ormai ben radicata in ognuno di noi, ma il programma del Festival presentato ieri. Venezia 83 ci re ... elle.com
#BiennaleCinema2026 #Venezia83 #VeneziaSpotlight #VeniceSpotlight x.com
Venezia 83. Serpenti di Roberto De Paolis Maino con Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino – Venezia SpotlightVENEZIA83 - VENEZIA SPOTLIGHT SERPENTI regia ROBERTO DE PAOLIS MAINO con LEONARDO LIDI ALESSANDRO BORGHI PIETRO CASTELLITTO VALERIA GOLINO Verrà ... romadailynews.it